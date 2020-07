Regensburg verlängert mit Albers

Regensburg (SID) - Fußball-Zweitligist Jahn Regensburg hofft weiter auf Tore seines Stürmers Andreas Albers. Der Verein gab am Freitag die Vertragsverlängerung mit dem 30-Jährigen bis zum 30. Juni 2022 bekannt. In seiner Debütsaison in Regensburg hatte der Däne acht Tore erzielt.