Regensburg verlängert mit Palionis

Regensburg (SID) - Fußball-Zweitligist Jahn Regensburg hat den Vertrag mit Innenverteidiger Markus Palionis vorzeitig um zwei Jahre bis 2020 verlängert. Der 30-Jährige spielt bereits seit 2014 für den Tabellenvierten und schaffte mit Regensburg den Durchmarsch von der Regionalliga in die 2. Bundesliga. In der laufenden Spielzeit kam Palionis allerdings erst in drei Partien für Regensburg zum Einsatz.