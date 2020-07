Regensburg verpflichtet Regionalliga-Torschützenkönig Becker

Regensburg (SID) - Fußball-Zweitligist Jahn Regensburg treibt seine Planungen für die kommende Saison voran und hat Stürmer Andre Becker vom Regionalligisten Astoria Walldorf verpflichtet. Der 23-Jährige, mit 20 Toren Schützenkönig der Staffel Südwest, ist ablösefrei und erhält einen Vertrag bis 2023.

Trainer Selimbegovic darf sich auf den Neuzugang freuen © SID

Geschäftsführer Profifußball Christian Keller nannte die Entwicklung des Angreifers "beachtlich. Dies umso mehr, wenn man bedenkt, dass er in der Saison 2019/20 parallel zum Fußball noch in Vollzeit beruflich eingebunden war". Becker, der parallel ein Bachelor-Studium in Ingenieurwesen Elektrotechnik abschloss, absolvierte bis zuletzt ein Praktikum.