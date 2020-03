Regionalligist Oberhausen plant Kurzarbeit

München (SID) - Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen will seine Spieler aufgrund der Coronavirus-Pandemie in Kurzarbeit schicken. "Wir versuchen, für diese schlechte Zeit Lösungen zu finden. Deshalb werden wir am Dienstag unserer Mannschaft die Kurzarbeit anbieten", sagte Präsident Hajo Sommers der WAZ.

In Oberhausen drohen finanzielle Probleme © SID

Derzeit ruht der Spielbetrieb in den Regionalligen. Bei einem Saisonabbruch droht RWO ein massiver finanzieller Schaden. "Dann werden unsere Arbeitnehmer nur noch 60 bis 67 Prozent ihres Gehalts erhalten – für weniger Arbeitsstunden", so Sommers. Ansonsten "haben wir ein Problem am Arsch", fügte er in drastischer Form an. Die Spieler müssen dem Vorschlag des Vereins allerdings noch zustimmen.