Reiche Hertha hat nun auch ein Festgeldkonto - Eigenkapital verfünffacht

Berlin (SID) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC stößt dank Investor Lars Windhorst finanziell in immer neue Dimensionen vor. Der Hauptstadt-Klub hat sein Eigenkapital in der vergangenen Saison verfünffacht. Lag der Wert in der Spielzeit zuvor noch bei 25,8 Millionen Euro, stieg die Summe auf 123,7 Millionen Euro an. "Ein Sprung von fast 100 Millionen Euro", sagte Herthas Geschäftsführer Ingo Schiller nicht ohne Stolz.

Hertha BSC Berlin verzeichnet einen neuen Rekordumsatz © SID

Der Klub hatte in der letzten Spielzeit das Eigenkapital vom früheren Investor KKR zurückgekauft, zudem pumpte der neue Investor Windhorst mit seiner Tennor-Group in einer ersten Zahlung 125 Millionen Euro in den Verein und erhielt dafür 37,5 Prozent der Anteile der KGaA. Die Verbindlichkeiten beliefen sich auf 87,4 Millionen Euro. Den Etat für das operative Geschäft gab der Klub mit 140,8 Millionen Euro an und liegt damit knapp über dem des Vorjahres (138,4 Mio Euro).

Angesprochen auf das berühmte Festgeldkonto von Bayern München sagte Schiller: "Das haben wir jetzt auch" und gab diesen Wert mit 124,7 Millionen Euro an, dem sogenannten Umlaufvermögen. "Das gab es bei Hertha BSC noch nie", betonte Schiller.

Noch nicht eingeflossen in diese Zahlen ist die zweite Tranche von Windhorst, die am Freitag fällig geworden ist. Für 99 Millionen Euro erwarb der Unternehmer weitere 12,4 Prozent der KGaA-Anteile. Dafür wurden Windhorst vier Plätze im Aufsichtsrat zugesprochen. Für einen nominierte der Unternehmer Jürgen Klinsmann, den er in letzter Zeit persönlich kennen und schätzen gelernt hat.