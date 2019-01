Reichmann postet bei Instagram: "Geiles Spiel, ihr Banausen"

Berlin (SID) - Mit einem kleinen Augenzwinkern hat der vor der WM aussortierte Handball-Nationalspieler Tobias Reichmann aus seinem Urlaubsort Orlando die Leistung der deutschen Mannschaft beim 34:21 gegen Brasilien kommentiert. "Geiles Spiel, ihr Banausen", schrieb Reichmann bei Instagram unter ein Foto, das ihn im Deutschland-Shirt auf einer Couch vor einem Fernseher zeigt. Im TV läuft das zweite deutsche Gruppenspiel.

Tobias Reichmann ist aus dem WM-Kader gestrichen worden © SID

Rechtsaußen Reichmann hatte sich am Donnerstag überraschend mit den Worten "Tschausen, ihr Banausen" zur Frustbewältigung nach Florida verabschiedet. "Macht weiter so", schrieb er nun bei Instagram: "Scheint in der Arena schon geil zu sein, #humor#hat#man#oder#eben#nicht."