Reifenschäden in Silverstone: Keine externen Auslöser

Silverstone (SID) - Hersteller Pirelli hat nach den spektakulären Reifenschäden beim Formel-1-Rennen in Silverstone keine externen Ursachen feststellen können. Das ergab eine Analyse der Vorfälle in den letzten Runden des Großen Preises von Großbritannien am vergangenen Sonntag, wie die Italiener mitteilten. Die Gründe seien im Rennverlauf zu suchen, der dazu geführt habe, dass die meisten Teams den zweiten Reifensatz "extrem lange" nutzten.

Trotz Reifenschaden am Sonntag siegreich: Lewis Hamilton © SID

Weltmeister Lewis Hamilton, der seine Führung eine halbe Runde lang mit einem sich auflösenden linken Vorderreifen ins Ziel rettete, war ebenso betroffen wie sein Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas und McLaren-Pilot Carlos Sainz.

Eine Safety-Car-Phase kurz nach Rennbeginn hatte die Teams zu einem frühen Stopp verleitet. Die meisten Autos legten in der Folge etwa 40 Runden auf einem Reifensatz zurück, "das sind mehr als drei Viertel der Renndistanz auf einem der aggressivsten Kurse im Kalender", wie Pirelli erläuterte. Zuvor war auch diskutiert worden, ob Trümmerteile auf der Strecke der Auslöser der Schäden gewesen sein könnten.

Pirelli reagierte nun mit Blick auf das zweite Silverstone-Rennen am kommenden Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky) und änderte die Nutzungsanweisungen: Der Mindestreifendruck wurde erhöht, um die Beanspruchung zu verringern. Zudem liefert der Hersteller für das kommende Wochenende weichere Mischungen, dies war allerdings ohnehin geplant.