Reisepläne geändert: Stenmark verabschiedet Vonn in Are

Åre (SID) - Für Olympiasiegerin Lindsey Vonn erfüllt sich bei ihrem letzten Rennen einer ihrer sehnlichsten Wünsche. Ingemar Stenmark, Schwedens Ski-Legende, hat seine Reisepläne eigens für die Amerikanerin geändert und wird nun doch schon am Sonntag zur WM-Abfahrt der Frauen (12.30/ARD und Eurosport) im schwedischen Are sein, um Vonn in den Ruhestand zu verabschieden. Ursprünglich wurde der Weltcup-Rekordhalter (62/86 Siege) erst für Montag erwartet.

Lindsey Vonn beendet am Sonntag in Are ihre Karriere © SID

"Ich freue mich sehr, dass Ingemar kommt", sagte Vonn (34) im WM-Studio des schwedischen Fernsehsenders SVT, "das ist eine Ehre für mich." Vonn (82 Siege) hatte trotz vielfacher Verletzungen bis zuletzt versucht, Stenmarks Bestmarke zu übertreffen.

Nach ihrem Sturz im WM-Super-G am Dienstag sagte die langjährige Speed Queen, es wäre ein Fehler, sie für die Abfahrt abzuschreiben. Zwar hat sie ein blaues Auge und blaue Flecken, "aber mir geht es ganz gut", sagte sie jetzt. Ihr blaues Auge könne sie mit Schminke gut verbergen, ergänzte sie.