Reit-EM: Ahlmann verzichtet auf Start im Einzel

Rotterdam (SID) - In der Einzelkonkurrenz zum Abschluss der Reit-EM in Rotterdam werden am Sonntag nur drei deutsche Springreiter antreten. Christian Ahlmann entschied nach Rücksprache mit Bundestrainer Otto Becker, auf einen Start zu verzichten. "Christians Hengst Clintrexo hat das hier mit seinen zehn Jahren auf seinem ersten Championat sehr gut gemacht", sagte Becker: "Die Nullrunde im Nationenpreis war für ihn ein schöner Abschluss."

Christian Ahlmann landete auf Platz vier © SID

Der erste Umlauf des Einzelfinales beginnt am Sonntag um 13.00 Uhr. Für Deutschland gehen Weltmeisterin Simone Blum mit Alice, Daniel Deußer mit Tobago und Marcus Ehning mit Comme il faut in den Parcours. Die zwölf besten Paare qualifizieren sich für den zweiten Umlauf ab 15.30 Uhr. Die ARD überträgt ab 15.20 Uhr live aus Rotterdam.