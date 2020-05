Reit-EM in Olympiadisziplinen fällt aus

Köln (SID) - Die Reit-Europameisterschaften in den olympischen Disziplinen fallen 2021 wegen der Verschiebung der Tokio-Sommerspiele in das kommende Jahr aus. Das gab der Weltverband FEI am Freitag bekannt. Gleiches gilt für die einzige paralympische Disziplin Dressur.

Reit-EM in Olympiadisziplinen fällt aus © SID

Springreiten, Vielseitigkeitsreiten, Dressur und Para-Dressur sind von der Absage betroffen. Die Wettbewerbe hätten vom 23. August bis 5. September in Budapest/Ungarn stattfinden sollen. Die EM in nichtolympischen Disziplinen wird aber dort wie geplant ausgetragen.

Die Olympischen Spiele in Tokio wurden wegen der Coronakrise auf 2021 (23. Juli bis 8. August) verschoben, die Paralympics ebenfalls (24. August bis 5. September).