Reit-WM 2022 im dänischen Herning

Moskau (SID) - Die nächste Reit-WM im Springen und in der Dressur findet im Jahr 2022 in Herning statt. Der Reitsport-Weltverband FEI vergab am Samstag das Event auf seiner Generalversammlung in Moskau an die dänische Stadt, die 2013 bereits Ausrichter der Spring- und Dressur-EM war.

Die Dressur-WM findet 2022 in Herning statt © SID

In drei Jahren werden in Herning auch die Weltmeister in der Para-Dressur und im Voltigieren ermittelt. Bei den vergangenen Weltreiterspielen 2018 in Tryon/USA wurden noch Titelkämpfe in acht Disziplinen an einem Ort ausgetragen, doch wegen organisatorischer Probleme wurde das Format geändert. Die WM in der Vielseitigkeit und im Fahren steigt 2022 im italienischen Pratoni del Vivaro.