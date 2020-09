Reiten: Deutscher Doppelsieg durch Ahlmann und Deußer in Aachen

Aachen (SID) - Die beiden Nationenpreis-Reiter Christian Ahlmann (Marl) und Daniel Deußer (Wiesbaden) haben beim Turnier in Aachen im Hauptspringen am Samstag für einen deutschen Doppelsieg gesorgt. Auf Mandato blieb Ahlmann im Stechen fehlerfrei und verwies Deußer im Sattel von Kiana mit 0,26 Sekunden Vorsprung auf Platz zwei. Dritter wurde der Weltranglistenerste Steve Guerdat (Schweiz) mit Bandit Savoie.

Christian Ahlmann blieb im Stechen fehlerfrei © SID

Nach der langen Turnierpause in diesem Jahr ist Ahlmann vor allem, "froh, wieder hier in Aachen dabei zu sein". Der Sieg gehe vor allem auf das Konto seines erst achtjährigen Wallachs, denn: "Vor dem dritten Sprung im Stechen wusste ich nicht so recht, was ich wollte, aber Mandato hat das dann übernommen. Keine Ahnung, wie wir da rübergekommen sind."

Zum Abschluss des dreitägigen Turniers im Dressurstadion der Soers steht am Sonntag ein Drei-Sterne-Springen mit Stechen auf dem Programm.