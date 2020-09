Reiten: Weishaupt und Vogel erste Sieger in Aachen

Aachen (SID) - Philipp Weishaupt (Augsburg), Bereiter im Stall des viermaligen Olympiasiegers Ludger Beerbaum in Riesenbeck, hat am ersten Tag des Aachen International Jumping in der Soers das Springen der sogenannten Large Tour gewonnen. Weishaupt siegte mit dem zehnjährigen Wallach Coby im Stechen vor Peking-Olympiasieger Eric Lamaze (Kanada) mit Chacco Kid und Mannschafts-Weltmeisterin Laura Kraut (USA) mit Confu.

Das Aachen International Jumping ist Ersatz für den CHIO © SID

Platz vier belegte Richard Vogel (Marburg) mit Floyo. Der 23-Jährige hatte wenige Stunden zuvor auf dem Holsteiner Wallach Lesson Peak das Zwei-Phasen-Springen in der Soers vor dem dreimaligen Vielseitigkeits-Olympiasieger Michael Jung (Horb) mit Daily Impression gewonnen.

Keinen Podestplatz gab es vorerst für die bei der EM 2019 in Rotterdam viertplatzierte deutsche Championats-Equipe. Marcus Ehning (Borken) wurde mit Calanda Fünfter in der Large Tour und holte damit das beste Ergebnis für das Team von Bundestrainer Otto Becker. Dieser nutzt die Gelegenheit in Aachen, "um mit möglichst vielen im Gespräch zu bleiben und auch das eine oder andere junge Pferd mal zu sehen".

Für das Hauptspringen am Sonntag will sich Becker, dessen Tochter Mia-Charlotte in Aachen bei den Jungen Reitern antritt, auf keinen Favoriten festlegen. "Hier sind so viele der weltbesten Reiter, da möchte ich wirklich niemanden herausstellen", sagte der 61-Jährige: "Schön wäre es, wenn wir am Sonntag unser Lieblingslied hören könnten - die deutsche Nationalhymne."