Reiterberger kehrt in die Superbike-WM zurück

Mailand (SID) - Motorrad-Pilot Markus Reiterberger (Obing) kehrt nach einjähriger Pause in die Superbike-WM zurück. Der 24-Jährige wird in der kommenden Saison wie bei seinen früheren Engagements im Wettbewerb für seriennahe Maschinen mit einer BMW an den Start gehen. Das gab der bayerische Hersteller auf der Motorrad-Messe EICMA in Mailand bekannt.

Nach einjähriger Pause kehrt Markus Reiterberger zurück © SID

Reiterberger war 2013, 2015, 2016 und 2017 in der Superbike-WM angetreten. Teamkollege des Bayern, der in diesem Jahr Europameister im FIM Superstock 1000 Cup geworden war, wird Tom Sykes. Der Brite hatte 2013 mit Kawasaki die Superbike-WM gewonnen.

"Ich kann von ihm noch einiges lernen und hoffe, dass es uns gemeinsam gelingt, die Marke mit dem Propeller wieder ganz nach vorn zu bringen", sagte Reiterberger: "Wir sollten jedoch nicht gleich zu hohe Erwartungen haben. Wir haben ein neues Motorrad, und wir sind in einem neuen Team."