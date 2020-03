Reitturnier Horses and Dreams abgesagt

Berlin (SID) - Das internationale Reitturnier Horses and Dreams in Hagen am Teutoburger Wald wurde wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt. Das gut besetzte Turnier für Spring- und Dressurreiten auf dem Hof der Familie Kasselmann in der Nähe von Osnabrück sollte ursprünglich vom 22. bis 26. April stattfinden. In diesem Jahr stand die Veranstaltung ganz im Zeichen von Partnerland Japan.