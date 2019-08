Rekord: Lewandowski trifft auch im fünften Auftaktspiel in Folge

München (SID) - Bayern Münchens Torjäger Robert Lewandowski hat gleich am ersten Spieltag der neuen Bundesligasaison seine Ausnahmestellung unter Beweis gestellt. Der 30 Jahre alte Pole erzielte im Heimspiel gegen Hertha BSC in der 24. Minute die Führung für den deutschen Doublesieger und stellte damit einen Rekord auf: Noch kein Spieler in der bisherigen Liga-Historie hat fünfmal in Folge im ersten Spiel seiner Mannschaft getroffen. Vier Jahre in Serie hatten dies Stefan Kießling (Leverkusen) und Klaas-Jan Huntelaar (Schalke geschafft.