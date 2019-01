Rekord-Weltmeisterin Biles erstmals beim DTB-Pokal in Stuttgart

Stuttgart (SID) - Rekord-Weltmeisterin Simone Biles aus den USA geht erstmals in Deutschland an die Geräte. Die Mehrkampf-Olympiasiegerin hat für den DTB-Pokal vom 15. bis 17. März in Stuttgart ihre feste Startzusage gegeben. Für die 21-Jährige ist das Weltcup-Turnier ein wichtiger Test vor den Kunstturn-Weltmeisterschaften, die vom 4. bis 13. Oktober ebenfalls in der baden-württembergischen Landeshauptstadt ausgetragen werden.

Tritt zum ersten Mal in Deutschland an: Simone Biles © SID

In der Porsche-Arena trifft Biles unter anderem auf die zweimalige Olympiasiegerin Alija Mustafina aus Russland sowie Lokalmatadorin Elisabeth Seitz, aktuelle WM-Dritte am Stufenbarren. Bei den Männern führt Titelverteidiger David Beljawski (Russland) das Teilnehmerfeld an, für den Deutschen Turner-Bund (DTB) startet Routinier Marcel Nguyen aus Unterhaching.