Rekord-Weltmeisterin Biles führt US-Riege zur Kunstturn-WM in Stuttgart

Hamburg (SID) - Rekord-Weltmeisterin Simone Biles wird die Riege der USA zu den Kunstturn-Weltmeisterschaften vom 4. bis 13. Oktober in Stuttgart führen. Die Mehrkampf-Olympiasiegerin setzte sich bei der internen US-Qualifikation in Sarasota/Florida mit 58,55 Punkten vor Sunisa Lee (58,20) durch und wurde anschließend fest für die Welttitelkämpfe nominiert.

Simone Biles meisterte die interne US-Qualifikation © SID

Beim Sprung und am Boden erhielt die 22-Jährige die Höchstnoten. An diesen Geräten geht Biles bei der WM in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle auch als Titelverteidigerin an den Start.