Rekordmann des Tages: Robert Lewandowski (Bayern München)

München (SID) - Robert Lewandowski wollte sich nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Ja, er sei "sehr zufrieden und sehr stolz" über seine Tore Nummer 196 und 197, die ihn zum treffsichersten ausländischen Bundesliga-Spieler machten, sagte der Pole lächelnd, "aber er spielt ja immer noch..."

Lewandowski traf gegen Wolfsburg wieder zweimal © SID

Er, das ist Werder Bremens ewig junger Torjäger Claudio Pizarro. Und weil der 40-Jährige, wie Lewandowski nach seinem Doppelpack beim 6:0 (2:0) mit dem FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg richtig erwähnte, noch aktiv ist, könnte er ja noch einmal zurückschlagen.

Pizarro hält bei 195 Treffern, "es ist ein Zweikampf", sagte Lewandowski. Das allerdings dürfte es nicht mehr lange sein. Pizarro erlebt seinen x-ten Frühling, doch sein Karriereende ist absehbar - und Lewandowski mit 30 jung genug, um auch die 200er-Marke zu knacken.

Für die Bayern liegt sein Wert aber nicht nur in der Zuverlässigkeit, mit der er Tore schießt. "Wir sind froh, dass wir ihn in unseren Reihen haben, er ist auch jemand, der, wenn er nicht trifft, sich in die Zweikämpfe reinhängt und viele Laufwege macht", sagte Kapitän Manuel Neuer.

Am Mittwoch, im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Liverpool jedoch, muss "Lewa" eine Qualität zeigen, die ihm bisweilen abgesprochen wird: In einem "großen" Spiel treffen. Seine Bundesliga-Tore zählen da nicht mehr.