Rekordsieger Beerbaum verpasst fünften Erfolg im German Master

Stuttgart (SID) - Rekordgewinner Ludger Beerbaum hat seinen fünften Triumph beim German Master im Rahmen des Weltcupturniers in Stuttgart verpasst. Der viermalige Springreit-Olympiasieger belegte in der prestigeträchtigen Prüfung am späten Freitagabend vor 7700 Zuschauern in der Schleyerhalle auf Cool Feeling im Stechen den dritten Platz.

Ludger Beerbaum belegte im Stechen den dritten Platz © SID

Seinen zweiten Sieg nach 2011 und die damit verbundene Auto-Prämie sicherte sich der frühere Schweizer Mannschafts-Europameister Pius Schwizer auf Living the Dream vor dem Österreicher Max Kühner auf Vancouver Dreams. Schwizer ist damit Nachfolger der im vergangenen Jahr erfolgreichen Simone Blum aus Zolling, die ebenfalls auf Alice in diesem Jahr auch Weltmeisterin geworden war.

Die Prüfung German Master wird seit 1987 ausgetragen, sie ist neben dem Weltcupspringen am Sonntag (15.00 Uhr) das zweitwichtigste Springen der Veranstaltung. Mit dem Erfolg von Pius Schwizer endete auch die Siegesserie der deutschen Springreiter, die seit 2012 sechsmal nacheinander erfolgreich waren.