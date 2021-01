Rekordspieler der Maple Leafs: Trauer um "Chief" Armstrong

Köln (SID) - Die Toronto Maple Leafs aus der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL trauern um ihren langjährigen Kapitän George "Chief" Armstrong. Der Kanadier führte das Team zu vier Stanley-Cup-Siegen (1962, 1963, 1964, 1967) und ist mit 1118 Einsätzen Rekordspieler der Franchise. Armstrong, der in seiner NHL-Karriere nur für die Maple Leafs spielte, starb im Alter von 90 Jahren.

Maple Leafs trauern um George Armstrong (M.) © SID

"Ruhe in Frieden, George. Du wirst sehr vermisst werden", sagte Klub-Präsident Brendan Shanahan. Armstrong war zwölf Jahre Kapitän des Teams. 1971 beendete der Stürmer seine Laufbahn, 1975 wurde er in die Hall of Fame aufgenommen. In der Saison 1988/89 war die Klublegende aus Skead/Ontario zeitweise Cheftrainer der Leafs.

Armstrong war einer der ersten Profi-Eishockeyspieler indianischer Herkunft. Daher kam sein Spitzname "Big Chief Shoot-the-Puck".