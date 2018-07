Rekordtransfer Klaassen trifft bei Debüt für Werder

Bielefeld (SID) - Nur Stunden nach seiner Vertragsunterzeichnung hat der niederländische Nationalspieler Davy Klaassen bei Fußball-Bundesligist Werder Bremen einen Einstand nach Maß gefeiert. Im Test bei Zweitligist Arminia Bielefeld kam der vom Premier-League-Klub FC Everton verpflichtete Klaassen zu seinem ersten Einsatz und erzielte beim 1:0 (1:0) den Siegtreffer (39.).

Klaassen noch im Trikot seines alten Vereins Everton © SID

"Klaassen hat die Qualität, sofort drin in der Mannschaft zu sein. Klar, es war ein Testspiel. Aber die Intensität gegen den Ball hat mir sehr gut gefallen", sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt. Mit einer Ablösesumme von geschätzten 14 Millionen Euro ist Klaassen der teuerste Einkauf in der 119-jährigen Vereinsgeschichte der Hanseaten. Für die Bremer war es der erste Sieg nach zwei Test-Niederlagen.

In die Bundesliga-Saison startet Werder am 25. August (15.30 Uhr/Sky) mit dem Nordderby gegen Hannover 96. Schon am 18. August (15.30 Uhr/Sky) steht im DFB-Pokal bei Regionalligist Wormatia Worms das erste Pflichtspiel der Saison an.