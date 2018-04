Relegation: 1860 würde auf Saarbrücken treffen

München (SID) - Der designierte Regionalliga-Meister 1860 München würde es in den Relegationsspielen um den Aufstieg in die 3. Fußball-Liga mit dem schwerstmöglichen Gegner zu tun bekommen. Wie die Auslosung am Freitagabend ergab, wartet auf den Titelträger der Bayern-Staffel der 1. FC Saarbrücken, souveräner Spitzenreiter der Regionalliga Südwest. 1860 würde mit einem Punkt am Sonntag bei Verfolger Bayern II den Titelgewinn perfekt machen.

München zu einer Strafe von 5000 Euro verurteilt © SID

Der zweite Vertreter aus dem Südwesten, nach derzeitigem Stand Waldhof Mannheim, bekommt es mit dem Meister des Westens zu tun, der entweder KFC Uerdingen oder Viktoria Köln heißen wird. Aufsteiger Nummer drei ermitteln die Meister Nord und Nordost. Die Hinspiele finden am 24. Mai, die Rückspiele drei Tage später statt.

In der ersten Auslosung am 7. April war aus Gründen der Chancengleichheit offen gelassen worden, gegen welchen Gegner Meister und Vizemeister aus dem Südwesten antreten müssen. Da Saarbrücken aber mittlerweile als Relegationsteilnehmer feststeht, wurde die für das Saisonende geplante zweite Auslosung vorgezogen. - Aufstiegsspiele zur 3. Liga 2018 im Überblick:

Hinspiele:

Donnerstag, 24. Mai 2018

1. FC Saarbrücken (Regionalliga Südwest) - 1860 München oder Bayern München II (Meister Regionalliga Bayern)

Meister Regionalliga Nord (Flensburg/Hamburg II/Wolfsburg II/Lübeck) - Energie Cottbus (Meister Regionalliga Nordost)

Meister Regionalliga West (KFC Uerdingen oder Viktoria Köln) - zweiter Vertreter Regionalliga Südwest (Waldhof Mannheim, SC Freiburg II oder Kickers Offenbach)

Rückspiele:

Sonntag, 27. Mai 2018

1860 München oder Bayern München II (Meister Regionalliga Bayern) - 1. FC Saarbrücken (Regionalliga Südwest)

Energie Cottbus (Meister Regionalliga Nordost) - Meister Regionalliga Nord (Flensburg/Hamburg II/Wolfsburg II/Lübeck)

Zweiter Vertreter Regionalliga Südwest (Waldhof Mannheim, SC Freiburg II oder Kickers Offenbach) - Meister Regionalliga West (KFC Uerdingen oder Viktoria Köln)

Hinweis: Die Anstoßzeiten sind noch nicht bestimmt worden.