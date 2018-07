"Relegationsspezialist" Wolfsburg nimmt Training auf

Wolfsburg (SID) - Mit einer gut 90-minütigen Übungseinheit haben beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg am Sonntagmittag die Vorbereitungen auf die neue Bundesligasaison begonnen. In den vergangenen beiden Spielzeiten hatten sich die Niedersachsen erst in der Relegation vor dem Abstieg in die Zweitklassigkeit retten können.

Wolfsburger absolvieren die erste Trainigseinheit © SID

Der alte und neue Cheftrainer Bruno Labbadia begrüßte beim ersten Traning vor knapp 500 Zuschauern vier Neuzugänge, angeführt vom erst am Freitag verpflichteten früheren Stuttgarter Daniel Ginczek. Zum ersten Mal das VfL-Trikot trugen auch der Niederländer Wout Weghorst, der Ex-Hannoveraner Felix Klaus sowie Pavao Pervan (bislang LASK Linz).

"Nach zweimal Relegation streben wir in dieser Saison natürlich andere Tabellenregionen an", sagte der neue Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke. Der einstige Bundesligatorhüter hatte bereits am 1. Juni seine Arbeit bei den Norddeutschen begonnen.

Bis zum Ende der Transferperiode rechnet Schmadtke mit weiteren Änderungen im VfL-Kader: "Wahrscheinlich nichts Großes mehr, aber wir haben schon noch die eine oder andere Idee."