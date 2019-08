Rematch zwischen Härtel und Krasniqi im November

Köln (SID) - Profibox-Europameister Stefan Härtel (Berlin) wird ein zweites Mal gegen Robin Krasniqi (München) in den Ring steigen. Der Titelkampf im Supermittelgewicht soll im November stattfinden, den Ort und den genauen Zeitpunkt will der SES-Boxstall in Magdeburg noch bekannt geben.

Härtel kämpft ein zweites Mal gegen Robin Krasniqi © SID

"Ich werde Robin erneut schlagen. Beim zweiten Mal wird es noch deutlicher", kündigte Härtel an. "Härtel hat gut gekämpft, aber er hat mich nicht besiegt. In den letzten Runden ist er fast K.o. gegangen", konterte Krasniqi.

Im Mai hatte Härtel in Magdeburg das erste Duell der beiden SES-Kämpfer nach Punkten für sich entschieden und den größten Erfolg seiner Karriere gelandet. Der Olympiafünfte von London 2012 feierte im 19. Profikampf seinen 18. Sieg, Krasniqi kassierte im 55. Kampf die sechste Niederlage.