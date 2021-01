Remis im Mittelfeldduell in Düsseldorf

Düsseldorf (SID) - Ex-Bundesligist KFC Uerdingen hat am Sonntag im Mittelfeldduell gegen Waldhof Mannheim in der 3. Fußball-Liga einen Sieg verpasst. Die Krefelder mussten sich in Düsseldorf mit einem 1:1 (0:1) zufriedengeben. Mohamed Gouaida (40.) erzielte das Führungstor für die Waldhöfer, die aus den letzten drei Spielen fünf Punkte holten. Heinz Mörschel (62.) gelang der Ausgleich für Uerdingen.