Remis im Ost-Duell: Aue und Magdeburg weiter sieglos

Aue (SID) - Erzgebirge Aue und Aufsteiger 1. FC Magdeburg kommen in der 2. Fußball-Bundesliga nicht auf Touren. Die beiden Ost-Traditionsklubs trennten sich nach einem Spiel ohne große Höhepunkte 0:0. Nach ihren jeweiligen Auftaktniederlagen in der Vorwoche feierten die Mannschaften immerhin ihren ersten Punktgewinn der noch jungen Spielzeit.

Keine Tore beim Spiel zwischen Aue und Magdeburg © SID

Vor 13.300 Zuschauern im Erzgebirgsstadion ließen beide Teams zunächst Spielkultur vermissen. Nickelige Zweikämpfe waren an der Tagesordnung, die Torchancen rar gesät. Einziger Aufreger im ersten Durchgang war ein nicht gegebener Treffer von Aue-Stürmer Sören Bertram (16.), den Schiedsrichter Robert Hartmann fälschlicherweise im Abseits gesehen hatte.

Viel ansehnlicher wurde es auch im zweiten Abschnitt nicht. An allen Ecken und Enden fehlte es an Ideen und Geschwindigkeit. Kopfbälle von Magdeburgs Christian Beck (53.) und Aues Dennis Kempe (70.), der an Gäste- Torwart Jasmin Fejzic scheiterte, waren die größten Torgelegenheiten in einem insgesamt schwachen Zweitliga-Spiel.