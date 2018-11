Rennrodler Palik beendet Karriere

Berchtesgaden (SID) - Rennrodler Ralf Palik hat nach seiner ausgebliebenen Nominierung für das deutsche Weltcup-Team seinen Rücktritt erklärt. "Ich habe keine sportliche Perspektive mehr gesehen", sagte der Vize-Weltmeister von 2008 am Mittwoch. Der 29-Jährige hatte nach schwachen Leistungen in den Selektionsrennen, darunter der sechste Platz bei den Deutschen Meisterschaften in Winterberg, keinen der fünf Startplätze im Weltcup-Team erhalten.

Rennrodler Ralf Palik hat seine Rücktitt erklärt © SID

"Jetzt habe ich gesehen, dass ich mit meiner Leistung nicht mehr vorne mitfahren kann. Im Gegenteil, ich habe es nicht geschafft, mich gegen drei jüngere Fahrer durchzusetzen, und da muss ich dann einfach respektvoll anerkennen, dass sowohl die älteren als auch jüngeren Rennrodler besser sind als ich", sagte Palik. Seinen größten Erfolg feierte der Oberwiesenthaler bei der WM 2016 am Königssee, als er im Einzel die Silbermedaille gewann.