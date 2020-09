Rennunterbrechung nach Massencrash in Mugello

Mugello (SID) - Der Große Preis der Toskana in Mugello ist nach einem Massencrash direkt nach dem Ende einer frühen Safety-Car-Phase unterbrochen worden. Noch auf der Start-Ziel-Geraden kollidierten in der 7. Runde McLaren-Pilot Carlos Sainz, Williams-Fahrer Nicholas Latifi, Kevin Magnussen im Haas und Alfa-Pilot Antonio Giovinazzi. Das Quartett blieb augenscheinlich unverletzt. Der am Ende des Feldes befindliche Sebastian Vettel konnte ausweichen.

Mugello: Rennunterbrechung nach Massencrash © SID

Bereits in der ersten Runde war es turbulent zugegangen, als der WM-Dritte Max Verstappen im Red Bull und Monza-Sensationssieger Pierre Gasly (AlphaTauri) nach einer Kollision infolge einer Kettenreaktion ausschieden. In der Folge war das Safety Car ausgerückt.