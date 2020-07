Restart der Rallye-WM Anfang September

Köln (SID) - Die Rallye-WM wird nach monatelanger Corona-Zwangspause am 4. September in Estland wieder an den Start gehen. Das Datum für die Fortsetzung einer stark verkürzten Restsaison verkündeten die Veranstalter und der Automobil-Weltverband FIA am Donnerstag.

Restart der Rallye-WM im September © SID

Estland war nach einem Show-Event im Vorjahr in den Rennkalender aufgenommen worden. Die wegen der Corona-Pandemie im Juni ausgefallene Rallye Italien wird Ende Oktober nachgeholt. Weitere Stationen sind die Türkei, Deutschland (ADAC Rallye, 15. bis 18. Oktober) und zum Abschluss Japan.

Nach den ersten drei WM-Läufen, die bis Mitte März ausgetragen werden konnten, führt in der Gesamtwertung der sechsmalige Weltmeister Sebastien Ogier (Frankreich/Toyota).