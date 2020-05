Restart in Österreich: Pokalfinale am 29. Mai, Liga beginnt am 2. Juni

Köln (SID) - Der Fußball in Österreich nimmt am 29. Mai mit dem Pokalfinale wieder seinen Spielbetrieb auf. Vier Tage später, am 2. Juni, geht es auch in der Bundesliga weiter. Dies gaben der österreichische Verband ÖFB und die Liga am Mittwoch bekannt.

Pokalfinale im Wörthersee Stadion vor leeren Rängen © SID

Nach der Unterbrechung aller Wettbewerbe Anfang März geht es beim Restart direkt um einen Titel. Im Klagenfurter Wörthersee Stadion trifft Meister und Pokalsieger Red Bull Salzburg Ende des Monats vor leeren Tribünen auf Zweitligist Austria Lustenau. Ursprünglich hätte das ÖFB-Cup-Endspiel am 1. Mai stattfinden sollen.

Die Bundesliga veröffentlichte am Mittwoch ihren Spielplan. Daraus geht hervor, dass es bis zum 32. und letzten Spieltag der Hauptsaison am 4./5. Juli ausschließlich englische Wochen geben wird. In der Liga stehen noch jeweils zehn Spieltage in der Meister- und Qualifikationsgruppe sowie das drei Spieltage umfassende Europa-League-Play-off aus. Am 15. Juli soll die abschließende Begegnung stattfinden.

Ligapräsident Christian Ebenbauer hatte am Dienstag auf einer Pressekonferenz mitgeteilt, dass die Saison ohne Zuschauer und unter Einhaltung strenger Hygiene- und Sicherheitsvorschriften im kommenden Monat fortgesetzt werden könne. Kurz zuvor hatte die österreichische Regierung für Geisterspiele ab Juni grünes Licht gegeben.