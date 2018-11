Retsos fehlt Leverkusen erneut lange

Leverkusen (SID) - Das Verletzungspech bleibt Panagiotis Retsos vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen treu. Der griechische Nationalspieler zog sich beim 1:1 in der Europa League gegen Ludogorez Rasgrad am Donnerstag eine Verletzung in der rückseitigen linken Oberschenkelmuskulatur zu und wird den Rheinländern "längere Zeit" fehlen.

Verletzt sich gegen Rasgrad erneut: Panagiotis Retsos © SID

Für Retsos war die Begegnung gegen die Bulgaren das Saisondebüt. Zuvor war der 20-Jährige wegen eines Sehnenteilrisses im rechten Oberschenkel monatelang ausgefallen.