Retsos- und Pohjanpalo-Comeback bei Leverkusener Testspielsieg gegen Ajax

Leverkusen (SID) - Panagiotis Retsos und Joel Pohjanpalo haben am Mittwoch nach längeren Verletzungspausen jeweils ihr Comeback bei Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen gefeiert. Der griechische Defensivspieler Retsos stand beim 2:1 (1:1) der Werkself im Test gegen Champions-League-Viertelfinalist Ajax Amsterdam unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der Startelf, der finnische Angreifer Pohjanpalo wurde in der 77. Minute eingewechselt.

Retsos mit Comeback im Testspiel gegen Ajax Amsterdam © SID

Der 24-Jährige stand Leverkusen wegen einer Durchblutungsstörung im rechten Sprungbein seit vergangenen Juli nicht zur Verfügung. Retsos war diese Saison erst mit einem Sehnenteilriss im rechten Oberschenkel lange ausgefallen.

Bei seinem Comeback Ende November in der Europa League gegen Ludogorez Rasgrad hatte sich der 20-Jährige eine schwere Oberschenkel-Verletzung zugezogen und musste erneut pausieren.

Gegen den niederländischen Rekordmeister, den der neue Bayer-Trainer Peter Bosz 2017 ins Finale der Europa League geführt hatte, gerieten die Hausherren nach einer Viertelstunde durch den Brasilianer Danilo in Rückstand. Karim Bellarabi (40.) gelang noch vor der Pause der Ausgleich, ehe Danilo (44.) das Aluminium traf. Dem Brasilianer Paulinho (50.) gelang kurz nach Wiederbeginn der Siegtreffer für Bayer, das in der Länderspielpause acht Profis abgestellt hat.