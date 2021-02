Reus beim BVB zurück in der Startelf

Sevilla (SID) - Marco Reus kehrt bei Borussia Dortmund in der Champions League in die Startelf zurück. Nach seinem 30-Minuten-Einsatz in der Fußball-Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim (2:2) spielt der Kapitän im Achtelfinal-Hinspiel beim FC Sevilla am Abend (21.00 Uhr/DAZN) von Beginn an. Gio Reyna, zuletzt Starter, sitzt wie Nationalspieler Julian Brandt zunächst auf der Bank.

Marco Reus steht gegen Sevilla in der Startelf © SID

Im Dortmunder Tor steht erneut Marwin Hitz, da Roman Bürki nicht rechtzeitig fit wurde. Thomas Delaney fehlt, weil seine Ehefrau Michelle das erste gemeinsame Kind erwartet - Mahmoud Dahoud beginnt im defensiven Mittelfeld.