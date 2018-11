Reus glaubt an seinen Einsatz gegen die Niederlande

Leipzig (SID) - Der zurzeit angeschlagene Marco Reus geht von einem Einsatz im möglichen Abstiegs-"Endspiel" der Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League gegen die Niederlande aus. "Ich bin ganz guter Dinge, dass es für Montag hoffentlich reichen wird", sagte Torjäger von Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund mit Blick auf die Partie gegen den Erzrivalen in Gelsenkirchen (20.45 Uhr/ARD) in einem DFB-Interview: "Von Tag zu Tag wird es besser."

Reus geht davon aus, gegen die Niederlande zu spielen

Reus steht Bundestrainer Joachim Löw wegen einer Fußprellung, die er sich beim Liga-Gipfel gegen Bayern München (3:2) zugezogen hatte, im Länderspiel gegen Russland am Donnerstagabend (20.45 Uhr/RTL) nicht zur Verfügung. Auch die Teilnahme an den Länderspielen im Oktober hatte der 29-Jährige wegen Knieproblemen abgesagt.

"Mir geht es gut, Blessuren oder kleinere Wehwehchen gehören einfach dazu", sagte Reus, der in der Vergangenheit immer wieder vom Verletzungspech geplagt war.