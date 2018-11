Reus und Co. von BVB-Mitgliedern mit Applaus empfangen

Dortmund (SID) - Erwartungsgemäß mit großem Applaus ist die Mannschaft von Spitzenreiter Borussia Dortmund am Sonntag auf der Mitgliederversammlung des Fußball-Bundesligisten empfangen worden. Das komplett im Klub-Anzug gekleidete Team von Trainer Lucien Favre zog am Tag nach dem 2:1-Erfolg im Punktspiel beim FSV Mainz 05 gut eineinhalb Stunden nach der Eröffnung durch BVB-Präsident Reinhard Rauball in die Westfalenhalle ein und wurde von den Fans frenetisch gefeiert.

Das Team von Trainer Lucien Favre (vorne) wird gefeiert © SID

Kapitän Marco Reus versprach den Mitgliedern im Namen der Mannschaft weiterhin volle Konzentration auf die anstehenden Aufgaben. "Wir wurden mit dem Empfang für die vergangenen Ergebnisse belohnt. Wir tun aktuell gut daran, von Spiel zu Spiel zu denken, und wissen die Situation gut einzuschätzen", sagte der Nationalspieler unter neuerlichem Beifall.

Die gute Stimmung unter den Mitgliedern aufgrund der sportlich momentan glänzenden Situation war Rauball schon bei der Begrüßung aufgefallen: "Ich sehe nur strahlende Gesichter."

Am Montag hält der BVB an gleicher Stelle die Hauptversammlung für seine Aktionäre ab. Die Westfalen legen dabei für das Geschäftsjahr 2017/18 eine Rekordbilanz mit 536 Millionen Euro Umsatz und einem operativen Gewinn von 28,5 Millionen Euro vor.