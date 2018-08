Reus und Jakubczyk ziehen über 100 m ins Halbfinale ein

Berlin (SID) - Der deutsche 100-m-Rekordhalter Julian Reus (Erfurt) und Lokalmatador Lucas Jakubczyk (Berlin) sind bei der Leichtathletik-EM in Berlin ins Halbfinale eingezogen. Der 30-Jährige Reus belegte in seinem Vorlauf in 10,37 Sekunden den zweiten Platz. Auch Jakubczyk wurde in seinem Lauf in 10,41 Zweiter. Halbfinale und Finale finden am Dienstagabend (19.25 und 21.50 Uhr) statt.

Julian Reus steht im EM-Halbfinale über 100m © SID

Ausgeschieden ist hingegen Youngster Kevin Kranz (Wetzlar). Der 20-Jährige aus Wetzlar wurde in seinem Vorlauf in 10,41 nur Fünfter und verfehlte das Halbfinale über die Zeitenregel um zwei Hundertstelsekunden. Titelverteidiger Churandy Martina aus den Niederlanden (10,24) schaffte dagegen den Sprung in die Vorschlussrunde.

Der Leverkusener Aleixo Platini Menga, der mit 10,09 Sekunden der beste Deutsche in diesem Jahr ist und für das Halbfinale gesetzt gewesen wäre, ist über 100 m nicht am Start und konzentriert sich auf die doppelte Distanz (1. Runde und Halbfinals am Mittwoch, Finale am Donnerstag).

Gesetzt für das Halbfinale wurden vom europäischen Verband EAA in Berlin die Top-Favoriten um Frankreichs Europarekordler Jimmy Vicaut.