Reuter stärkt Herrlich den Rücken: Vertrauen "hundertprozentig" da

Köln (SID) - Stefan Reuter, Sport-Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg, hat Trainer Heiko Herrlich vor dem Duell mit Tabellenführer Bayern München den Rücken gestärkt. Auf die Frage, ob er trotz der jüngsten Resultate weiter Vertrauen in den 49-Jährigen habe, antwortete Reuter der Augsburger Allgemeinen: "Hundertprozentig. Zu Beginn der Saison haben wir als Mannschaft fleißig gearbeitet und sind auch belohnt worden."

Stefan Reuter (l.) spricht Herrlich sein Vertrauen aus © SID

Augsburg kassierte am Samstag mit dem 0:2 bei Werder Bremen die vierte Niederlage in den letzten fünf Partien. "Jetzt haben wir ein Spiel verloren, das man nicht verlieren darf. Diese Niederlage tut extrem weh". sagte Reuter: "Aber es gibt immer schwierige Phasen in einer Saison. Und wenn man verliert, hast du wenige Argumente. Da heißt es Kritik annehmen und selbstkritisch sein. Heiko spricht die Dinge klar an, es wird daran gearbeitet."

Die Spieler des FC Augsburg sieht der Weltmeister von 1990 hingegen eindeutig in der Pflicht: "Da muss auch jeder selbstkritisch rangehen, keine Ausreden suchen, sondern sich fragen: Kann ich ein paar Meter mehr machen, kann ich einen tiefen Laufweg anbieten, kann ich einen Tick schneller spielen, kann ich das Tempo hoch halten und verschärfen?"

Augsburg empfängt am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) zum Abschluss der Hinrunde den bereits als Halbzeitmeister feststehenden FC Bayern. Mit 19 Punkten hat Augsburg sieben Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz.