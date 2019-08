Revanche für US-Open-Pleite? Williams trifft auf Osaka

Hamburg (SID) - Revanche in Kanada? Serena Williams (37) trifft im Viertelfinale des WTA-Turniers in Toronto auf die japanische Weltranglistenzweite Naomi Osaka. Nach dem 7:5, 6:4 des amerikanischen Tennisstars gegen die Russin Jekaterina Alexandrowa kommt es erstmals zur Neuauflage des schlagzeilenträchtigen US-Open-Finales des vergangenen Jahres. Osaka, die Williams im Vorjahr in deren Wohnzimmer klar besiegt hatte, erreichte durch ein 7:6 (7:4), 6:4 gegen die Polin Iga Swiatek die Runde der letzten Acht.

Osaka (l.) und Williams © SID

"Ich habe mich schon eine ganze Zeit lang darauf gefreut, gegen sie zu spielen", sagte die Weltranglistenzehnte Williams mit Blick auf das Duell mit der 21 Jahre alten Osaka, die zu Jahresbeginn auch die Australian Open gewonnen hatte: "Sie hatte einen großartigen Saisonstart und sie spielt noch immer ziemlich gut."

Das bevorstehende Duell zieht seine Brisanz aus dem von skandalösen Umständen begleiteten US-Open-Endspiel im vergangenen Jahr. Der überraschend deutliche Sieg von Osaka (6:2, 6:4) war in Anbetracht der heftigen Attacken von Williams gegen den Schiedsrichter zur Nebensache geworden.

"Ich denke, ich werde das Spiel wie ein normales Viertelfinale angehen", sagte Osaka nun: "Ich freue mich sehr. Ich bin mit ihr aufgewachsen, und so fühlen sich Spiele gegen sie an wie eine Once-In-A-Lifetime-Möglichkeit. Ich bin sehr dankbar, gegen sie spielen zu dürfen."