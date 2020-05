Revierderby in Dortmund: OB Sierau will "die Null bei der Infektionskette"

Dortmund (SID) - Vor dem Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) haben Politik und Polizei an die Vernunft der Fans appelliert. "In diesen Coronazeiten sollte sich die Solidarität der Fußballbegeisterten untereinander und auch zur Mannschaft zeigen, indem sie die Einschränkungen respektieren, besonnen bleiben und dem Virus nicht das Feld überlassen", sagte Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau.

Politik und Polizei appellieren an die Vernunft der Fans © SID

Die Fans sollten sich an die Regeln halten und zu Hause bleiben. "Sonst können sie oder andere vielleicht nie wieder ein Derby gucken", so Sierau: "Wir wollen dafür werben, dass nicht Unvernunft eintritt, wir wollen dafür sorgen, dass die Null steht - die Null bei der Infektionskette."

Ähnliche Töne schlug Dortmunds Polizeipräsident an. "Fußballfans haben die Chance zu zeigen, dass die Wiederaufnahme des Spielbetriebs kein Fehler war", sagte Gregor Lange. Für mögliche Fantreffen vor dem Stadion seien Maßnahmen geplant. "Wir als Polizei werden mit starken Kräften vor Ort sein. Wir werden konsequent einschreiten bei Ansammlungen, wenn es nicht anders zu lösen ist", kündigte Lange an.

BVB-Organisationsdirektor Christian Hockenjos rechnet nicht damit. "Wir wissen, dass es von Seiten der organisierten Fanszene keine Bestrebungen gibt, zum Stadion zu gelangen", sagte Hockenjos.