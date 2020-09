Rhein-Neckar Löwen: Nationalspieler Kohlbacher fällt aus

Mannheim (SID) - Die Rhein-Neckar Löwen müssen kurz vor dem Saisonstart für unbestimmte Zeit auf Nationalspieler Jannik Kohlbacher verzichten. Der Kreisläufer zog sich in einem Vorbereitungsspiel eine Bänderverletzung im rechten Ellenbogen zu und steht "die nächsten Wochen" nicht zur Verfügung. Dies teilten die Löwen am Mittwoch mit.

Jannik Kohlbacher wohl mit dem Coronavirus infiziert © SID

"Jannik ist einer der besten Kreisläufer der Liga, sein Ausfall trifft uns so kurz vor dem Auftakt in die Pflichtspiele natürlich hart", sagte Löwen-Sportchef Oliver Roggisch. Die Mannheimer starten mit einem Heimspiel am 4. Oktober gegen den TVB Stuttgart in die neue Bundesliga-Saison. Zuvor geht es in der Qualifikation zur EHF European League gegen den dänischen Vertreter Holstebro.