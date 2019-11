Rhein-Neckar Löwen feiern Sieg in Minden

Köln (SID) - Die Rhein-Neckar Löwen haben ihre starke Form bestätigt und in der Handball-Bundesliga den vierten Sieg in Folge gefeiert. Angeführt von Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer siegten die Löwen am 15. Spieltag mit 28:24 (13:12) beim GWD Minden und verbesserten sich vorerst auf Platz drei. Gensheimer war mit sieben Treffern bester Werfer der Gäste in der altehrwürdigen Kampa-Halle.