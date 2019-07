Rhein-Neckar Löwen mit Kapitäns-Trio in die neue Saison

Mannheim (SID) - Der zweimalige deutsche Handballmeister Rhein-Neckar Löwen verteilt die Aufgaben innerhalb der Mannschaft auf mehr Schultern und geht mit einem Kapitäns-Trio in die kommende Bundesligasaison. Torhüter Mikael Appelgren wird die Mannschaft künftig auf das Feld führen. Unterstützt wird der Schwede vom Schweizer Spielmacher Andy Schmid, der in der vergangenen Saison allein das Kapitänsamt innehatte, sowie von Rückkehrer Uwe Gensheimer, der vor seinem Abschied bereits Kapitän war.

Spielt seit 2015 in Melsungen: Mikael Appelgren © SID

Oliver Roggisch, Sportlicher Leiter der Badener, begründete die Maßnahme so: "Die Aufgaben rund um das Kapitänsamt haben bei einem großen Klub wie den Rhein-Neckar Löwen in der Vergangenheit deutlich zugenommen. Mit unserem Trio haben wir nun eine ideale Lösung gefunden, alle drei Spieler sind unterschiedliche Typen, die aber gemeinsam alles für die Rhein-Neckar Löwen geben und sich ihrer wichtigen Rolle für und in unserem Klub bewusst sind."