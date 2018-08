Rhein-Neckar Löwen starten mit deutlichem Sieg in die Saison

Mannheim (SID) - Pokal- und Supercupsieger Rhein-Neckar Löwen ist mit einem klaren Sieg in die neue Saison der Handball-Bundesliga gestartet. Das Team von Trainer Nikolaj Jacobsen gewann in Mannheim gegen den TBV Lemgo mit 28:21 (16:8). Erfolgreichster Werfer für die Löwen war der überragende Jannik Kohlbacher mit zehn Treffern. Die Löwen untermauerten mit dem Erfolg ihre starke Frühform. Erst am Mittwoch hatten die Mannheimer im Supercup gegen Meister Flensburg deutlich mit 33:26 triumphiert.

Rhein-Neckar Löwen starten mit Sieg in die neue Saison © SID

Bereits nach elf Minuten hatten sich die Löwen eine deutliche 7:1-Führung erarbeitet und damit bereits früh für die Vorentscheidung gesorgt. Mit dem Kantersieg übernahmen die Löwen zudem vorübergehend die Tabellenführung.