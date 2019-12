Ribery steht Florenz zwei Wochen nicht zur Verfügung

Köln (SID) - Der italienische Fußball-Erstligist AC Florenz wird mindestens zwei Wochen lang auf Ex-Bayern-Star Franck Ribery aufgrund einer Knöchelverletzung verzichten müssen. Der Franzose war beim 0:1 gegen Aufsteiger US Lecce am Samstag zur Pause ausgewechselt worden.

Die Behandlung habe bereits begonnen, teilte die Fiorentina auf ihrer Webseite am Sonntag mit. Der 36-Jährige, der seit Anfang der Saison in Florenz unter Vertrag steht, muss sich in den nächsten Tagen weiteren Kontrollen unterziehen.