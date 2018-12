Ribery und Robben: Im Sommer ist "sehr wahrscheinlich" Schluss

München (SID) - Für die beiden Altstars Franck Ribery und Arjen Robben ist die Zeit bei Bayern München voraussichtlich im kommenden Sommer abgelaufen. "Ribery und Robben machen sehr wahrscheinlich ihr letztes Jahr beim FC Bayern", kündigte Präsident Uli Hoeneß bei einem Fanklub-Besuch in Forchheim am Sonntag erstmals an.

Die Verträge der Flügelspieler laufen am Saisonende aus © SID

Der deutsche Fußball-Rekordmeister werde stattdessen die Mannschaft "auf einigen Positionen verändern. Wir werden eine sehr offensive Transferpolitik machen. Die Kassen sind gut gefüllt", betonte Hoeneß erneut.

Erst am Freitag hatten Hoeneß und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge eine Lanze für ihre "Rentnerband" (Rummenigge) gebrochen. "Das Duo Robbery bekommt ein eigenes glorreiches Kapitel in unserer Geschichte. Sie haben über 700 Spiele absolviert, dabei 261 Tore geschossen und 289 Vorlagen gegeben. Sie sind Legenden des FC Bayern", sagte Rummenigge bei der Jahreshauptversammlung.

Was über Ribery (35) und Robben (34) in den letzten Wochen geschrieben worden sei, "war ungehörig, manchmal sogar schäbig. Gerade deshalb habe ich mich für sie am Dienstag unheimlich gefreut. Man sollte sie nicht am Alter, sondern an ihrer Qualität messen", ergänzte Rummenigge.

Beim 5:1 gegen Benfica Lissabon in der Champions League hatte Robben zwei Tore erzielt, Ribery traf einmal. Die Verträge von Ribery, seit 2007 im Verein, und von Robben (2009) laufen im kommenden Sommer aus.