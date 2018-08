Richard Ringer startet nicht über 5000 m

Berlin (SID) - Richard Ringer (Friedrichshafen) kann bei der Leichtathletik-EM in Berlin nicht im Finale über 5000 m am Samstagabend (21.00 Uhr) an den Start gehen. "Die Regeneration ist noch nicht auf dem Niveau, dass er den Wettbewerb aufnehmen kann", sagte Idriss Gonschinska, Leitender Direktor Sport im DLV. 2016 in Amsterdam hatte Ringer EM-Bronze über diese Strecke gewonnen.

Richard Ringer sichert sich den Europacup-Sieg © SID

Damit treten im Finale noch Marcel Fehr (Schorndorf) und Florian Orth (Regensburg) an. Ringer hatte bei der EM einen Doppelstart über 5000 und 10.000 m angepeilt. Über 10.000 m war er acht Runden vor Schluss ausgestiegen.