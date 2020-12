Riesenslalom: Kranjec führt, Schmid auf Rang neun

Santa Catarina Pinula (SID) - Die Ski-Rennläufer Alexander Schmid und Stefan Luitz haben sich beim zweiten Weltcup-Riesenslalom der Saison in Santa Caterina eine gute Ausgangsposition für den zweiten Lauf geschaffen. Schmid (Fischen), zuletzt Dritter beim Parallel-Riesenslalom von Lech/Zürs, liegt mit 1,23 Sekunden Rückstand auf den Führenden Zan Kranjec aus Slowenien (1:04,34 Minuten) auf Rang neun. Luitz (Bolsterlang) hat auf Position zwölf 1,49 Sekunden Rückstand.

Kranjec geht als Führender in den zweiten Lauf © SID

Kranjec fuhr bei starkem Schneefall deutliche Bestzeit vor Marco Odermatt (Schweiz/+0,46 Sekunden) und Alexis Pinturault (Frankreich/+0,48). Mitfavorit Henrik Kristoffersen aus Norwegen liegt als Achter 1,19 Sekunden zurück.

Der zweite Durchgang ist für 13.30 Uhr geplant. Julian Rauchfuss (Mindelheim) konnte sich als 52. (+4,27) nicht qualifizieren. Am Sonntag findet ein weiterer Riesenslalom im italienischen Santa Caterina statt.

Der erste von zwei geplanten Weltcup-Super-G der Frauen in St. Moritz musste am Samstag dagegen abgesagt werden. Starke Schneefälle und heftige Winde machten eine Austragung unmöglich. Ob der zweite Super-G am Sonntag (11.30) stattfinden kann, steht noch nicht fest.