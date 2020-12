Riesenslalom: Vlhova gibt Führung aus der Hand und wird Dritte - Bassino siegt

Courchevel (SID) - Die Italienerin Marta Bassino hat die Siegesserie der Ski-Weltmeisterin Petra Vlhova (Slowakei) gestoppt und den Riesenslalom in Courchevel/Frankreich gewonnen. Vlhova, die die letzten drei Weltcup-Rennen gewonnen hatte, musste sich bei dichtem Nebel und Schneefall nach Rang eins im ersten Lauf am Ende mit Platz drei (+0,59 Sekunden) begnügen. Zweite wurde nach einem starken zweiten Lauf die Schwedin Sara Hector (+0,46).

Bassino siegt beim Riesenslalom in Courchevel © SID

Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin (+1,70) landete auf Platz vier. Für Riesenslalom-Spezialistin Bassino war es der dritte Weltcup-Sieg.

Die Rennläuferinnen des Deutschen Skiverbandes (DSV) konnten sich nicht für den zweiten Lauf qualifizieren. Marlene Schmotz verfehlte den Durchgang als 32. mit einem Rückstand von 3,76 Sekunden knapp. Andrea Filser (+4,05) und Lisa Marie Loipetssperger (+4,18) belegten die Ränge 38 und 39.

Vlhova hatte zuletzt den Parallel-Riesenslalom in Lech/Zürs und die beiden Slalom-Rennen in Levi/Finnland gewonnen. Beim Riesenslalom in Sölden zum Auftakt hatte die Slowakin Rang drei geholt. Olympiasiegerin Shiffrin war im November bei den beiden Slaloms in Levi/Finnland erstmals nach einer Pause von 300 Tagen wieder im Weltcup gestartet. Danach hatte sie die Stationen Lech/Zürs und St. Moritz ausgelassen.

Am Sonntag (9.30/12.30 Uhr) findet in Courchevel noch ein Riesenslalom statt.