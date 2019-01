Riesenslalom in Adelboden: Luitz scheidet bei Hirscher-Sieg aus

Adelboden (SID) - Skirennläufer Stefan Luitz hat zwei Tage nach der Aberkennung seines bisher einzigen Weltcupsieges einen weiteren Rückschlag erlitten. Der 26 Jahre alte Allgäuer schied beim Riesenslalom im Schweizer Adelboden im Finale aus.

Riesenslalom: Luitz scheidet im Finale in Adelboden aus © SID

Nach dem ersten Lauf hatte Luitz noch auf Rang vier gelegen. Doch im zweiten Durchgang auf dem legendären Chuenisbärgli rutschte er in einer Linkskurve weg und verpasste so das nächste Tor. Luitz hielt sich danach die linke Schulter, an der er sich offenbar weh getan hatte.

Während der beste deutsche Riesenslalomfahrer patzte, behielt Dominator Marcel Hirscher aus Österreich die Nerven und fuhr bei seinem 66. Erfolg noch von Platz zwei auf eins vor. Henrik Kristoffersen (Norwegen/0,71 Sekunden zurück) verlor die Führung im Finale und wurde Zweiter, Rang drei ging an den Franzosen Thomas Fanara (1,04).

Beim wohl schwersten Saisonrennen auf blankem Eis im Berner Oberland kam kein Starter ohne Fehler ins Ziel. Die weiteren fünf Deutschen um Fritz Dopfer (Garmisch) verpassten das Finale. Felix Neureuther (Partenkirchen) startet nur beim Slalom am Sonntag.